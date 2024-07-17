Парамедикиня і захисниця "Азовсталі" в Маріуполі Катерина (Пташка) Поліщук повідомила, що комісія вже прибула до 59-ї окремої мотопіхотної бригади, командира якої вона закликала перевірити.

Про це вона написала у Facebook.

Військова додала, що зараз чекає на результати перевірки, і каже, що це й було її метою — “за законом розібратися та вжити заходів”.

“Я звернула увагу на проблему, її почули та сьогодні комісія вже знаходиться в 59 (окремій мотопіхотній бригаді — ред.). Ми чекаємо результатів перевірки. Це була основна моя мета. Не звинувачувати, не викликати суспільну ненависть чи цькування, а по закону розібратись та вжити заходів. На цьому етапі я свою роботу зробила”, — написала Пташка.

Вона написала, що свідома до всіх ризиків, на які наразила себе. Проте, за словами Катерини Поліщук, краще так, ніж все життя боятись і мовчати.

“Безглузді невиправдані втрати коштують для мене і країни в сотні разів більше, ніж моя безпека і спокій”, — резюмувала парамедикиня.