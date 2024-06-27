Резолюцію «Терміновий заклик до Європи та її партнерів: розглянути негайні та довгострокові політичні рішення на підтримку переміщених осіб в Україні» ухвалили в четвер на літній сесії ПАРЄ в Страсбурзі.

У ній ідеться про довготривалу підтримку як бенефіціарів тимчасового захисту в країнах Європи, так і внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а також заклик до звільнення військових та цивільних полонених та посилення співпраці з метою захисту українських дітей.

Документ підтримали 56 делегатів ПАРЄ.

«Реалізація державної політики України щодо внутрішнього переміщених осіб на період до 2025 року має отримати необхідне фінансування та оперативну підтримку. Необхідно посилити підтримку волонтерів та гуманітарних організацій, які працюють в Україні», – йдеться в резолюції.

Довгострокові програми підтримки ВПО, які проживають в Україні, повинні включати фінансову допомогу для полегшення доступу до соціального житла, а також кредити на реконструкцію приватного житла. Крім того, їм першочергово має надаватись фінансова підтримка у формі мікрофінансування або кредитних ліній під низькі відсотки.

Що стосується переміщених осіб за межами України, які користуються тимчасовим захистом в Європі, держави-члени Європейського Союзу повинні надати українцям, які користуються тимчасовим захистом, право на проживання та захист, а також законне право на проживання в приймаючій країні після трирічного періоду перебування в ній.

Щодо захисту дітей, ПАРЄ готова і надалі відігравати роль посередника між різними міжнародними гравцями та організаціями, які працюють над забезпеченням ефективного пошуку дітей.

«Асамблея підтримує можливе створення парламентської мережі з питань становища дітей в Україні, що сприятиме зміцненню співпраці з метою захисту прав цих дітей», – йдеться в документі.

Щодо українських військовополонених, асамблея повинна терміново розглянути це питання і докласти зусиль для ведення переговорів про їх звільнення.