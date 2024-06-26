Про це повідомив голова комітету ПАРЄ з питань міграції, біженців та переміщених осіб, народний депутат України Олексій Гончаренко.
У резолюції, пояснив Гончаренко, пропонується створення спецтрибуналу по Росії на базі угоди Ради Європи з Україною. Крім того, говориться про необхідність використання всіх інструментів для притягнення до відповідальності за воєнні злочини. Також закликають визнати ПВК “Вагнер” терористичною організацією.
Раніше юридичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) під час засідання 15 квітня не визнав легітимність президента Росії Володимира Путіна.
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