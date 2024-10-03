Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) офіційно визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу та підкреслила сучасні геноцидні наміри Російської Федерації в її агресії проти України.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

“Це важливе рішення вшановує пам’ять мільйонів невинних українців, які загинули внаслідок штучного голоду— геноциду, організованого радянським режимом”, — йдеться у повідомленні.

У МЗС висловили вдячність членам ПАРЄ за їхню солідарність та підтримку. Зазначається, що це поновлене визнання служить потужним нагадуванням міжнародній спільноті про нагальну необхідність запобігти подальшим російським звірствам та притягнути до відповідальності винних у цих жахливих злочинах.

Як зазначила заступниця голови Комітету гуманітарної та інформаційної політики, членкиня української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук, відповідне рішення підтримали 80 голосів.

“Документ закріплює, що колишнє керівництво СРСР навмисно впроваджувало політику, яка призвела до голоду в Україні, прагнучи повністю придушити будь-який український опір тоталітарному комуністичному режиму, підкорити український народ і знищити їхні прагнення та зусилля щодо встановлення незалежної української держави”, — написала Кравчук.

Вона додала, що Асамблея також визначає, що систематичне знищення спочатку політичних і культурних лідерів, а потім мільйонів звичайних українців, було свідомо задумане як геноцид.