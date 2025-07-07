Герой Парижа Фуссейна Сіссе врятував шістьох із пожежі

Про це повідомляють BFMTV

Фуссейна Сіссе, який нещодавно став героєм у Парижі, врятував шістьох людей, включаючи двох дітей, з палаючого будинку. Цей 39-річний чоловік має лише тимчасову посвідку на проживання, яка не дозволяє йому працювати постійно у Франції. Про його вчинок повідомили кілька французьких ЗМІ, зокрема BFMTV, Le Figaro та Libération.

4 липня 2025 року у житловому будинку на вулиці Де-ла-Шапель у 18-му окрузі Парижа спалахнула пожежа. Вогонь почався на другому поверсі і швидко поширився, заповнюючи приміщення димом. На шостому поверсі одна з квартир виявилася заблокованою, і мешканці не могли евакуюватися.

Сіссе, який жив неподалік, помітив пожежу і вирішив діяти. Він розповів, що його дії були спонтанними, і він усвідомив ризик лише після того, як завершив рятувальну операцію.

“Коли я побачив, що мої сусіди в паніці та не можуть вибратися, я виліз через вікно. Це було питання їхнього виживання.”

Відео, на якому Сіссе рятує родину, швидко стало популярним у соцмережах, викликавши широкий резонанс серед міської та національної влади Франції.

Мер Парижа Анн Ідальго назвала його “гордістю столиці”, а її заступник Емманюель Грегуар запропонував нагородити Сіссе медаллю міста. За інформацією журналістів, найближчим часом він також отримає медаль “Пошани” за свою мужність.

У результаті пожежі постраждали тринадцять осіб, з яких десять отримали отруєння димом.

Сіссе працює на тимчасових контрактах вахтером у навчальних закладах Парижа. Він сподівається, що визнання його героїчного вчинку допоможе йому отримати довгостроковий статус проживання у Франції.