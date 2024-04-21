Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці парку у Facebook.
“Парк Межигір’я з 20 квітня починає працювати у звичайному режимі! Раді вітати Вас щоденно з 9.00 до 21.00. Деталі на сайті та за номером гарячої лінії +380984165252! Встигніть помилуватися цвітінням сакури”, — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, за інформацією Міндовкілля, усі прибутки від роботи “Межигір’я” вперше за десятиріччя будуть надходити до держбюджету. Нещодавно Кабмін схвалив рішення щодо передачі в управління парку — пам’ятки загальнодержавного значення “Межигір’я” активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
Йдеться про земельні ділянки, картини, автомобілі, меблі, техніку, обладнання тощо. Від дня офіційного відкриття парку усі кошти від роботи “Межигір’я” будуть надходити до державного бюджету, а відповідно на фінансування наших Збройних Сил.
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