Демократична партія Кореї заявила, що 11 грудня знову проведе спеціальну сесію Національних зборів, щоб повторно розглянути законопроєкт про імпічмент.

Про це повідомляє Korea Times.

За інформацією видання, голосування проходило під час пленарної сесії парламенту у суботу. Однак більшість депутатів від правлячої партії Південної Кореї, окрім трьох, вирішили бойкотувати його.

Зазначається, що за імпічмент проголосували всі 192 депутати від опозиції та три депутати від правлячої партії «Сила народу», однак цього виявилося недостатньо, щоб набрати необхідні 200 голосів.

Із 300 місць у парламенті опозиція займає 192, а для імпічменту Юна потрібно було щонайменше вісім голосів законодавців від правлячої партії.

Демократична партія Кореї заявила, що 11 грудня знову проведе спеціальну сесію Національних зборів, щоб повторно розглянути законопроєкт про імпічмент.

“Ми будемо наполягати на (законопроєкті про імпічмент — ред.) неодноразово, доки він не буде зроблений. У цьому процесі ми побачимо, наскільки антинародною та антидержавною є партія “Сили народу”, і як буде викрито лідера повстання у злочинній діяльності”, — сказав на пресконференції конгресмен Лі Чже Мен.

Перед голосуванням законопроєкту про імпічмент сотні тисяч людей зібралися перед Національною асамблеєю, закликаючи президента Юн Сок Йоля піти у відставку.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив про запровадження воєнного стану в країні. За його словами, це було пов’язано з діяльністю опозиції. Він звинуватив опозицію у контролюванні парламенту й паралізуванні роботи уряду “антидержавною діяльністю”.

Пізніше Юн Сок Йоль заявив, що «щиро шкодує», що схвилював суспільство оголошенням воєнного стану на початку тижня, та пообіцяв більше ніколи не вдаватися до такого кроку.