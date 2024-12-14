Парламент Південної Кореї з другої спроби схвалив імпічмент президента Юн Сок Йоля, який ввів рішення про введення воєнного стану в країні. Імпічмент підтримали 204 депутати.

За імпічмент Юна проголосували 204 депутати, а 85 виступили проти. Ще троє утрималися, а вісім бюлетенів визнали недійсними.

Президента Південної Кореї підозрюють у державній зраді й у зловживанні повноваженнями. Водночас він сам відкидав звинувачення в заколоті та казав, що протистоятиме процедурі імпічменту проти себе.

До того підозру в держзраді висунули й ексміністру оборони Кім Йон Хону, який перебуває у СІЗО, де намагався накласти на себе руки.

Нагадаємо, 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про запровадження воєнного стану у країні. Він звинуватив опозицію у контролюванні парламенту й паралізуванні роботи уряду “антидержавною діяльністю”.

Запровадження воєнного стану дало президенту змогу отримати жорсткий контроль над політичною діяльністю та засобами масової інформації. Рішення Юна шокувало навіть його партію, а лідер «Партії влади народу» Хан Дон Хун назвав це «неправильним».

Після оголошення про воєнний стан будівлю парламенту було заблоковано військовими. Вони не пропускали всередину опозиційних депутатів, які після заяви Юна прийшли, аби скасувати його рішення. По країні прокотилася хвиля мітингів за імпічмент президенту.

Після цього Юну заборонили залишати країну. Він став першим діючим президентом, який отримав заборону на виїзд.