Про це повідомляє Yonhap.

Рішення підтримали 190 із 300 депутатів парламенту.

“Після ухвалення резолюції про скасування воєнного стану оголошення цього стану стає недійсним”, – зазначено у повідомленні апарату спікера парламенту зазначено.

Згідно з чинним законодавством країни, президент зобов’язаний анулювати воєнний стан, якщо більшість депутатів парламенту проголосує за його скасування.

Введення режиму воєнного стану викликало широку критику як з боку опозиції, так і частини правлячої партії. Опоненти президента зазначали, що такі заходи є надмірними та суперечать принципам демократії.

У відповідь на ухвалення резолюції Юн Сок Йоль має виконати законодавчу вимогу й офіційно скасувати введені обмеження.

  • Південна Корея надала Україні першу бюджетну допомогу в розмірі 100 млн доларів
  • Президент Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану
  • Південна Корея відмовилася продати озброєння Україні, — ЗМІ