Національна асамблея Південної Кореї 3 грудня підтримала резолюцію, що вимагає скасування воєнного стану, який раніше був введений президентом Юн Сок Йолом.

Про це повідомляє Yonhap.

Рішення підтримали 190 із 300 депутатів парламенту.

“Після ухвалення резолюції про скасування воєнного стану оголошення цього стану стає недійсним”, – зазначено у повідомленні апарату спікера парламенту зазначено.

Згідно з чинним законодавством країни, президент зобов’язаний анулювати воєнний стан, якщо більшість депутатів парламенту проголосує за його скасування.

Введення режиму воєнного стану викликало широку критику як з боку опозиції, так і частини правлячої партії. Опоненти президента зазначали, що такі заходи є надмірними та суперечать принципам демократії.

У відповідь на ухвалення резолюції Юн Сок Йоль має виконати законодавчу вимогу й офіційно скасувати введені обмеження.