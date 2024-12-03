Про це повідомляє Yonhap.
Рішення підтримали 190 із 300 депутатів парламенту.
“Після ухвалення резолюції про скасування воєнного стану оголошення цього стану стає недійсним”, – зазначено у повідомленні апарату спікера парламенту зазначено.
Згідно з чинним законодавством країни, президент зобов’язаний анулювати воєнний стан, якщо більшість депутатів парламенту проголосує за його скасування.
Введення режиму воєнного стану викликало широку критику як з боку опозиції, так і частини правлячої партії. Опоненти президента зазначали, що такі заходи є надмірними та суперечать принципам демократії.
У відповідь на ухвалення резолюції Юн Сок Йоль має виконати законодавчу вимогу й офіційно скасувати введені обмеження.
- Південна Корея надала Україні першу бюджетну допомогу в розмірі 100 млн доларів
- Президент Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану
- Південна Корея відмовилася продати озброєння Україні, — ЗМІ