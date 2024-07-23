Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

“Парламент підтримав продовження дії воєнного стану на 90 днів. Відповідно з 12 серпня по 09 листопада”, — йдеться у повідомленні.

За відповідне рішення проголосували 339 народних обранців.

За продовження загальної мобілізації на 90 днів проголосували 338 депутатів.

Закони має підписати президент.

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