Найближчими днями президент України Володимир Зеленський подасть до Верховної Ради два законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це повідомив народний депутат із фракції “Голос” Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

Як зазначив парламентар, ймовірно, термін дії воєнного стану та мобілізації продовжать щонайменше до 9 листопада 2024 року. Наразі воєнний стан діє до 11 серпня 2024 року.

За словами нардепа, голосування у парламентському комітеті та Раді відбудеться наступного тижня, ймовірно, 22-25 липня. Таким чином і воєнний стан, і мобілізацію можуть продовжити на 90 днів, тобто до 9 листопада 2024 року.

“Це буде вже 12 голосування Верховної Ради за продовження воєнного стану і мобілізації”, – наголосив Железняк.

Додамо, від початку повномасштабного російського вторгнення, воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжують раз на три місяці.

Воєнний стан введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв’язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації.