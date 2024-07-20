Про це повідомив народний депутат із фракції “Голос” Ярослав Железняк у Telegram-каналі.
Як зазначив парламентар, ймовірно, термін дії воєнного стану та мобілізації продовжать щонайменше до 9 листопада 2024 року. Наразі воєнний стан діє до 11 серпня 2024 року.
За словами нардепа, голосування у парламентському комітеті та Раді відбудеться наступного тижня, ймовірно, 22-25 липня. Таким чином і воєнний стан, і мобілізацію можуть продовжити на 90 днів, тобто до 9 листопада 2024 року.
“Це буде вже 12 голосування Верховної Ради за продовження воєнного стану і мобілізації”, – наголосив Железняк.
Додамо, від початку повномасштабного російського вторгнення, воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжують раз на три місяці.
Воєнний стан введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв’язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації.
- Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію на 90 днів
- У НАТО говорять, що мобілізація в Україні “просувається значно краще”
- $10 тисяч для уникнення мобілізації: військові підробляли довідку