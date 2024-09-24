Національна рада Швейцарії визнала Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. Це рішення отримало підтримку 123 депутатів, 58 висловилися проти, а семеро утрималися.

Про це йдеться на сайті парламенту.

“Смерть від голоду кількох мільйонів людей близько 90 років тому, за яку був відповідальний радянський режим Йосипа Сталіна, є актом геноциду”, — йдеться у заяві парламенту.

Згідно з текстом декларації, під час голоду в Україні в 1932 і 1933 роках загинули українці, казахи та росіяни. Вказується, що парламент визнає систематичність дій, які призвели до голоду та цілеспрямованого вбивства національної, етнічної, расової чи релігійної групи, як акту геноциду.

За час Голодомору, який став однією з найстрашніших трагедій українського народу, від умисно організованого голоду загинули понад 4 млн українців. На той момент це були 13% населення України.