Парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт №11417, який передбачає збільшення бюджету на 500 мільярдів гривень на військові потреби цього року.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що за законопроєкт проголосували 298 народних депутатів.

За словами нардепа, видатки цього року становлять рекордні для України 3,73 трильйона гривень.

Як уточнила народний депутат Ірина Геращенко, законом скоригували видаткову частину державного бюджету на 434,6 млрд гривень

Зокрема, збільшили видатки за окремими бюджетними програмами на 500,3 млрд гривень (з них для сектору безпеки і оборони на 495,3 млрд гривень) та скоротили видатки та 65,7 млрд гривень.