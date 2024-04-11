Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Зокрема, законопроєкт не передбачає повноцінного механізму переатестації персоналу та не оновлює процедури відбору персоналу.
«На жаль, за місяць часу розгляду до повторного першого читання в Раді не спромоглися усунути ключових зауважень. Депутати відмовилися врахувати думку міжнародних партнерів та бізнесу, лишивши для Офісу Президента можливість контролювати БЕБ.
Наприклад, всі працівники БЕБ, які зараз «співпрацюють» з Олегом Татаровим, з таким законом зможуть так і лишитися в органі, виконуючи незаконні вказівки з ОП», – зазначає Олена Щербан, заступниця виконавчого директора ЦПК.
Не враховано критично важливі норми, які забезпечують чесність та прозорість конкурсних процедур, наприклад, обмеження на кількість кандидатів на посаду директора БЕБ.
У проголосованій редакції законопроєкту пропонується на розгляд Кабінету Міністрів подавати не більше двох кандидатів на посаду директора.
Це може призвести до того, що процес вибору директора стане тривалим і вразливим до політичних маніпуляцій.
Атестація персоналу БЕБ також урізана, що може призвести до збереження недоброчесних співробітників.
Ці недоліки загрожують ефективності реформи БЕБ і потребують уваги на другому читанні, вказує ЦПК.
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