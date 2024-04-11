Сьогодні, 11 квітня, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №10439, що стосується реформи Бюро економічної безпеки (БЕБ). Проте, цей проєкт має численні недоліки, які ускладнюють його прийняття до другого читання.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Зокрема, законопроєкт не передбачає повноцінного механізму переатестації персоналу та не оновлює процедури відбору персоналу.

«На жаль, за місяць часу розгляду до повторного першого читання в Раді не спромоглися усунути ключових зауважень. Депутати відмовилися врахувати думку міжнародних партнерів та бізнесу, лишивши для Офісу Президента можливість контролювати БЕБ. Наприклад, всі працівники БЕБ, які зараз «співпрацюють» з Олегом Татаровим, з таким законом зможуть так і лишитися в органі, виконуючи незаконні вказівки з ОП», – зазначає Олена Щербан, заступниця виконавчого директора ЦПК.

Не враховано критично важливі норми, які забезпечують чесність та прозорість конкурсних процедур, наприклад, обмеження на кількість кандидатів на посаду директора БЕБ.

У проголосованій редакції законопроєкту пропонується на розгляд Кабінету Міністрів подавати не більше двох кандидатів на посаду директора.

Це може призвести до того, що процес вибору директора стане тривалим і вразливим до політичних маніпуляцій.

Атестація персоналу БЕБ також урізана, що може призвести до збереження недоброчесних співробітників.

Ці недоліки загрожують ефективності реформи БЕБ і потребують уваги на другому читанні, вказує ЦПК.