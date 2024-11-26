Під час пленарної сесії Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію із закликом прискорити процес набуття Україною повноправного членства в Альянсі.

Про це йдеться у резолюції, ухваленій під час пленарної сесії Парламентської асамблеї НАТО.

“Асамблея закликає уряди й парламенти держав-членів наростити політичні й практичні зусилля, щоб Україна якнайшвидше отримала запрошення до НАТО та стала його 33-м членом”, – зазначається у резолюції.

Автори документу наголосили на важливості збільшення підтримки України в усіх напрямках. Йдеться про постачання сучасного озброєння, своєчасне забезпечення боєприпасами та фінансову допомогу. Також закликають посилити санкційний тиск на Росію та КНДР, які, за словами учасників асамблеї, сприяють агресії проти України.

“Необхідно надати Україні всі засоби для самозахисту, включаючи ракети середньої дальності, а також підвищити ціну за співпрацю між Росією і Північною Кореєю”, – підкреслюється в резолюції.

Учасники асамблеї окремо зазначили, що Альянс має використовувати політичний та економічний тиск для запобігання підтримці Китаєм російських військових зусиль. Вони закликали держави-члени зосередити зусилля на стримуванні країн, які можуть сприяти подальшій ескалації конфлікту.