Часткове відключення електропостачання у Херсоні через обстріли 26 травня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

26 травня у Херсоні через російські обстріли сталося часткове відключення електропостачання. Про це повідомив Олександр Толоконніков, керівник пресофісу обласної військової адміністрації.

Внаслідок атак без електрики залишилися жителі Центрального та Дніпровського районів міста. “Обстріли з боку РФ призвели до пошкодження мереж і обладнання. Фахівці вже в курсі ситуації і активно працюють над її вирішенням”, – зазначив Толоконніков.

Він також повідомив, що відновлення електропостачання для споживачів планується вже 27 травня.

Місцева влада закликає мешканців зберігати спокій і дотримуватися заходів безпеки під час відсутності електрики.