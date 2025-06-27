Участь військових КНДР у війні Росії проти України – офіційні підтвердження

Як повідомляє офіційний Telegram-канал Володимира Зеленського

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Російська Федерація здійснила чотири хвилі ротацій військових, які були надані Північною Кореєю для участі у війні проти України. Цю інформацію він озвучив журналістам 26 червня.

За словами Умєрова, до Росії було направлено 11 тисяч військових з елітних підрозділів армії КНДР.

“Використання Росією елітного північнокорейського контингенту свідчить не лише про поглиблення залежності від тоталітарних режимів, але й про реальні проблеми з мобілізаційним резервом. Ми спільно з партнерами моніторимо ці загрози та реагуватимемо відповідно.” – Рустем Умєров

У 2024 році між Росією та КНДР було укладено угоду про всеосяжне партнерство. Після цього Росія почала активно використовувати Північну Корею у своїх інтересах, зазначив міністр оборони України. Він також додав, що КНДР витрачає свої ресурси, тоді як РФ не виконує дзеркальних зобов’язань, що викликає занепокоєння навіть у самій Північній Кореї.

Щодо участі військових КНДР у війні Росії проти України, у жовтні 2024 року розвідка Південної Кореї повідомила про відправку 1 500 спецназівців КНДР до Росії та плани залучити до конфлікту 12 тисяч військових. Північна Корея спростувала ці звинувачення, назвавши їх “безпідставними чутками”.

14 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея “фактично включилась” у війну проти України. 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що між Збройними силами України та північнокорейськими солдатами в Курській області Росії відбулися “перші зіткнення”.

11 січня 2025 року Збройні сили України взяли в полон двох військових з Північної Кореї у Курській області. Президент Зеленський доручив Службі безпеки України надати доступ до цих полонених. У Південній Кореї заявили про готовність забрати полонених, визнаючи всіх жителів КНДР своїми громадянами.

26 квітня начальник Генштабу армії РФ Валерій Герасимов офіційно підтвердив звільнення території Курської області РФ та відзначив військових КНДР, що стало першим публічним визнанням участі північнокорейських військових у війні проти України.

27 квітня президент Зеленський повідомив, що Сили оборони продовжують активні захисні дії на території визначених районів Курської та Бєлгородської областей.

28 квітня КНДР офіційно визнала відправку своїх військових для участі у бойових діях проти України та “відбиття українського нападу” в Курській області Росії.