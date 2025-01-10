Про це йдеться у пресрелізі іспанського міністерства.
Роблес підтвердила “тверду відданість Іспанії Україні та безпеці в Європі” та поінформувала своїх колег про деталі нових поставок матеріальних засобів.
За її словами, незабаром Іспанія відправить в Україну десять електрогенераторів. Крім того, нею анонсована пропозиція нових навчальних курсів для особового складу ЗСУ та нова програма гуманітарної допомоги українським сім’ям, яка розпочнеться найближчої неділі, 12 січня.
Очільниця Міноборони Іспанії Маргарита Роблес висловила подяку міністру оборони США Ллойду Остіну, який востаннє брав участь у цьому форматі зустрічей Контактної групи, підкресливши “його лідерство, відданість та успіхи в ефективній координації військової підтримки України з боку більш ніж 50 країн”.
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