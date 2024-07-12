Партія прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо SMER-SD не приєднається до групи очільника угорського уряду Віктора Орбана "Патріоти за Європу" в Європарламенті, посилаючись на ідеологічні розбіжності.

Про це він сказав у відеозверненні у Facebook, передає Erucativ.

Фіцо прокоментував спроби SMER-SD знову долучитися до Партії європейських соціалістів.

“Європейські соціалісти, напевно, думають, що ми продамо душу. І що ми відмовимося від наших суверенних позицій щодо України, права вето, міграції або етичних питань в обмін на членство в їхній партії і фракції”, – зазначив словацький прем’єр.

Видання додає, що в грудні 2023 року Партія європейських соціалістів відсторонила від членства SMER-SD та іншу коаліційну партії Словаччини Hlas, оскільки тоді почала зростати критика стосовно їхніх проросійських поглядів, потурання ультраправим і помітного відходу партії Фіцо від соціалістичних цінностей.

“Якщо від нас очікують, що ми кудись поїдемо і будемо просто повторювати чужі бажання, навіть якщо це різко суперечить словацьким національним інтересам, то дозвольте мені сказати заздалегідь: дякую, але наші депутати Європарламенту воліли б залишатися незалежними”, – заявив Фіцо.

Водночас депутатка від SMER-SD Моніка Беньова висунула пропозицію припинити переговори з європейськими соціалістами додавши, що представить колегам “інший план”, який, за її словами, буде “справедливим і автентичним” для її партії.

Erucativ наголошує: це стало причиною очікувань, що SMER-SD приєднається до “Патріотів за Європу” Орбана. Однак Фіцо спростував таку думку.

“SMER як автентична словацька соціал-демократія не може приєднатися до європейських політичних структур, які не мають нічого спільного з лівими і соціал-демократією”, – сказав словацький прем’єр, не зазначаючи фракцію, яку мав на увазі.