Про це повідомляє Romania Journal.
Згідно з екзитополом CURS щодо Палати депутатів, партія PSD набирає 26% голосів. На другому місці – «Альянс за об’єднання румунів» (AUR) з 19%.
Першу трійку замикають «Союз порятунку Румунії (USR) та Національна ліберальна партія (PNL) з 15,5% кожна.
Зазначається, що новостворена партія «Партія молодих людей», яка підтримувала ультраправого кандидата у президенти Келіна Джорджеску, який пройшов у другий тур, долає виборчий поріг. Партія набирає 5,5%.
Згідно з екзитополом CURS щодо Сенату, PSD набирає 26,1% голосів, AUR – 19,2%, PNL – 15,9% та USR – 15,6%. POT отримує 5,4%.
Виборча явка, станом на 21 годину, склала 52,34 %. Загалом 9 425 701 румунів проголосували як в країні, так і діаспора.
У неділю, 1 грудня, у Румунії відбулося голосування на парламентських виборах, під час якого громадяни обиратимуть представників до Палати депутатів і Сенату.
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