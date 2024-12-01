Соціал-демократична партія (PSD) прем’єр-міністра Румунії Марчела Чолаку набирає 26% голосів на парламентських виборах, які відбулися у неділю.



Про це повідомляє Romania Journal.

Згідно з екзитополом CURS щодо Палати депутатів, партія PSD набирає 26% голосів. На другому місці – «Альянс за об’єднання румунів» (AUR) з 19%.

Першу трійку замикають «Союз порятунку Румунії (USR) та Національна ліберальна партія (PNL) з 15,5% кожна.

Зазначається, що новостворена партія «Партія молодих людей», яка підтримувала ультраправого кандидата у президенти Келіна Джорджеску, який пройшов у другий тур, долає виборчий поріг. Партія набирає 5,5%.

Згідно з екзитополом CURS щодо Сенату, PSD набирає 26,1% голосів, AUR – 19,2%, PNL – 15,9% та USR – 15,6%. POT отримує 5,4%.

Виборча явка, станом на 21 годину, склала 52,34 %. Загалом 9 425 701 румунів проголосували як в країні, так і діаспора.

У неділю, 1 грудня, у Румунії відбулося голосування на парламентських виборах, під час якого громадяни обиратимуть представників до Палати депутатів і Сенату.