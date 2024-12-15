Про це пише агентство DPA.
У документі, який цитує агентство, німецькі соціал-демократи обіцяють “дипломатичну, військову, фінансову та гуманітарну підтримку українців у їхній боротьбі проти російської агресії, що порушує міжнародне право, – так довго, як це буде необхідно”.
“Україна повинна мати можливість вести переговори з Росією на рівних умовах… Ми не приймемо продиктований Росією мир за рахунок України”, – зазначається в проєкті програми партії.
СДПН також підтримує військову допомогу Україні “з розсудливістю і почуттям міри”, але так, щоб Німеччина і НАТО не ставали стороною у війні.
“Саме тому ми підтримуємо рішення канцлера Олафа Шольца не постачати крилаті ракети Taurus зі складів Бундесверу”, – ідеться в програмі, яку цитують ЗМІ.
Крім того, додає DPA, у передвиборчій програмі СДПН нічого не сказано про нинішню дискусію щодо вступу України до НАТО, миротворчих сил у разі “припинення вогню” або інших гарантій безпеки для України.
Серед іншого, партія Шольца підтримує виділення щонайменше 2% ВВП на оборону та розміщення американських ракет “Томагавк” у Німеччині, а також виступає за нову, але добровільну модель військової служби.
Передвиборча програма СДПН має бути затверджена на з’їзді партії 17 грудня.
- Валіза Шольца: у чому причина візиту канцлера та меми навколо його аксесуару
- Німеччина передасть Україні пакет допомоги на 650 мільйонів євро
- Зеленський: Розмови з Путіним не зміцнюють Україну, санкції і ізоляція послаблюють його