Про це пише Deutsche Welle.
Партія підтвердила свою підтримку політики Шольца, зазначивши, що будь-які інші поставки зброї до України повинні відбуватися “з обережністю та відчуттям міри”.
Попри це, СДПН підтримує розміщення американських далекобійних ракет на території Німеччини та збільшення видатків на оборону до щонайменше 2% від ВВП країни.
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