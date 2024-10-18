Про це сказав Володимир Зеленський в етері телемарафону.
Він підкреслив, що наразі в Україні мобілізація проводиться з 25 років, і поки що не бачить потреби у змінах. На його думку, це може бути небезпечно.
“Є можливість контрактуватись по своїй волі, це може зробити будь-яка людина. Міноборони повинне пропонувати спеціальні контракти, спецумови. І тоді людина, якщо вона хоче піти служити, має право йти і служити у будь-якому віці”, — сказав президент.
За словами Зеленського, зараз влада не має планів щодо мобілізації з 18 років, а інформація, яка зʼявляється у мережі, — це вкиди.
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