Попри те, що партнери пропонують знизити мобілізаційний вік в Україні до 18 років, наразі цього не планують робити.

Про це сказав Володимир Зеленський в етері телемарафону.

Він підкреслив, що наразі в Україні мобілізація проводиться з 25 років, і поки що не бачить потреби у змінах. На його думку, це може бути небезпечно.

“Є можливість контрактуватись по своїй волі, це може зробити будь-яка людина. Міноборони повинне пропонувати спеціальні контракти, спецумови. І тоді людина, якщо вона хоче піти служити, має право йти і служити у будь-якому віці”, — сказав президент.

За словами Зеленського, зараз влада не має планів щодо мобілізації з 18 років, а інформація, яка зʼявляється у мережі, — це вкиди.