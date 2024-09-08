Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар “Атеш”.

Зазначається, що агент “Атеш” розвідав Кримський міст, і повідомив, що він потребує екстреного ремонту.

“Внаслідок отриманих пошкоджень відбувається деградація конструкційних елементів моста, що призводить до обсипання його окремих частин. Ставлення до його стану стає дедалі зверхнім, вже ніхто не приділяє йому належної уваги”, — йдеться у дописі партизан.

Активісти також зауважили, що кількість комплексів ППО в Криму продовжує зменшуватися, що робить міст ще більш уразливим.

Нагадаємо, днями партизани провели розвідку на військовому аеродромі під Санкт-Петербургом. Вони виявили розміщення на аеродромі транспортних та бойових літаків, а також гелікоптерів, що використовуються для різних військових завдань, включаючи перекидання особового складу та вантажів.