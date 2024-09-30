Агенти партизанського руху українців та кримських татар "Атеш" провели диверсію на залізничній лінії в Курській області Росії.

Про це повідомляє військовий рух у Telegram-каналі.

Партизани повідомили, що агенти “Атеш” підірвали релейну шафу на одній із важливих залізничних гілок, через яку російські війська транспортують техніку та боєприпаси на Курський напрямок фронту.

“Ця залізнична лінія має стратегічне значення, оскільки забезпечує постійне постачання російської армії на передовій”, — повідомили партизани.

В “Атеш” також додали, що порушення роботи цієї залізничної лінії послаблює логістичну підтримку і ускладнює транспортування військової техніки РФ.

Партизани опублікували кадри, зроблені в момент підготовки і підриву релейної шафи.