Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар “Атеш” у Telegram-каналі.

У неділю, 22 вересня, стало відомо, що агент партизанського руху провів розвідку бази логістики Чорноморського флоту Росії в Криму. На ній, як стверджують партизани, розміщені склади з продовольством, які постачають військові частини на півострові, а також підрозділи угруповання російських військ “Дніпро”.

“На території бази щодня перебуває величезна кількість машин, які стоять у черзі за постачанням”, – йдеться у дописі.