Про це пише “АТЕШ”.
Українське підпілля здійснило підпал залізничної релейної шафи в окупованому Донецьку, що ускладнить логістичні постачання загарбників у напрямку Торецька та Прогресу.
Цей відтинок використовувався для перевезення боєприпасів, техніки та особового складу. Інформацію про подію надав Центр національного спротиву.
Частина залізної дороги в напрямку Торецька та Прогресу є важливим логістичним хабом для російських військ.
- Окупанти організували в ялтинському санаторію пункт управління ФСБ, — партизани
- Повстанці у Малі сфотографувалися з українським прапором після перемоги над “вагнерівцями”
- У Малі повстанці розбили групу “вагнерівців” на кордоні з Алжиром: загинули десятки російських найманців