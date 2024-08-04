Про це пише “АТЕШ”.

Українське підпілля здійснило підпал залізничної релейної шафи в окупованому Донецьку, що ускладнить логістичні постачання загарбників у напрямку Торецька та Прогресу.

Цей відтинок використовувався для перевезення боєприпасів, техніки та особового складу. Інформацію про подію надав Центр національного спротиву.

Частина залізної дороги в напрямку Торецька та Прогресу є важливим логістичним хабом для російських військ.

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