Під час операції Сил оборони України 810-а окрема бригада морської піхоти РФ зазнала серйозних втрат, і в одному з її батальйонів залишилося лише 30% боєздатного складу.

Про це партизанський рух «АТЕШ» повідомив у Телеграмі, посилаючись на свого агента, військовослужбовця Збройних сил Росії.

За даними агента, зокрема, в третій роті першого мотострілкового батальйону бригади відбулися значні втрати. Також стало відомо, що командир цієї роти був захоплений у полон українськими військовими.

Розвідувальні дані показують, що з усього батальйону лише 30% складу залишаються боєздатними, тоді як інші військовослужбовці загинули, були поранені або потрапили в полон.

Нагадаємо, що українська операція у Курській області продовжує змушувати Росію передислоковувати свої війська з інших ділянок фронту, і, ймовірно, наступні етапи бойових дій на території РФ вимагатимуть збільшення кількості особового складу та матеріальних засобів у цьому регіоні.