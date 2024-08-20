Про це партизанський рух «АТЕШ» повідомив у Телеграмі, посилаючись на свого агента, військовослужбовця Збройних сил Росії.
За даними агента, зокрема, в третій роті першого мотострілкового батальйону бригади відбулися значні втрати. Також стало відомо, що командир цієї роти був захоплений у полон українськими військовими.
Розвідувальні дані показують, що з усього батальйону лише 30% складу залишаються боєздатними, тоді як інші військовослужбовці загинули, були поранені або потрапили в полон.
Нагадаємо, що українська операція у Курській області продовжує змушувати Росію передислоковувати свої війська з інших ділянок фронту, і, ймовірно, наступні етапи бойових дій на території РФ вимагатимуть збільшення кількості особового складу та матеріальних засобів у цьому регіоні.
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