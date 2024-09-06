Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар “Атеш”.

«У ході розвідки було встановлено, що на аеродромі розміщені транспортні та бойові літаки, а також гелікоптери, що використовуються для різних військових завдань, включаючи перекидання особового складу та вантажів. Особливу увагу привернули посилені заходи безпеки та активність авіації», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей аеродром є важливою базою для Росії, оскільки забезпечує підтримку авіаційних операцій. Також на аеродромі активно проводяться навчальні польоти.

Нагадаємо, у серпні ми писали про те, що окупанти організували в ялтинському санаторію пункт управління ФСБ. Партизани “Атеш” зафіксували на території санаторію “Чорномор’я” до 50 осіб та близько 15 машин співробітників російської спецслужби.