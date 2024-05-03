Біля окупованого Джанкоя українські партизани провели розвідку оборонної лінії ворога.

Про це повідомляє партизанський рух “АТЕШ” у Телеграмі.

“Наші агенти змогли зафіксувати та провести аналіз дій окупантів неподалік села Смарагдове у Джанкойському районі, тим самим виявивши систему оборони противника, яка складається з цілого комплексу методів та дій”, – йдеться у повідомленні.

Окрім цього стало відомо, що вся місцевість обставлена денними та нічними камерами, військовими зі зброєю, машинами в укриттях та військовими групами швидкого реагування. Кожні дві години патрулі здійснюють обхід місцевості вздовж і впоперек, дуже боячись проникнення СОУ. Перевіряють не лише путівець і територію біля “зубів дракона”, а й лісисту місцевість.

“Незважаючи на тимчасову, частково домінуючу ситуацію окупантів на передовій, вони все одно готуються до майбутньої оборони міст на півострові. Вони прекрасно розуміють, що їм доведеться рано чи пізно оборонятися не тільки від СОУ, а й від наших людей у Криму. Крим буде деокуповано, і це неминуче!” – додали партизани.