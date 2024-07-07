Учасники партизанського руху "Атеш" провели розвідку заводу у Тюмені (Росія), де виробляють військові гелікоптери та літаки, зокрема, бомбардувальники.

Про це йдеться у повідомленні військового руху українців та кримських татар.

“Наш агент зібрав дані про завод “Тюменські моторобудівники”, ключове підприємство в російській військовій авіаційній промисловості”, — зазначається у повідомленні.

Завод, за даними партизанів, бере участь у розробці та виробництві військових гелікоптерів і літаків, включаючи винищувачі, бомбардувальники та транспортні літаки.

“На підприємстві критичні проблеми у спробах налагодити виробництво газотурбінних двигунів як заміну західним аналогам”, — зазначають в “АТЕШ”.