Про це йдеться у повідомленні військового руху українців та кримських татар.
“Наш агент зібрав дані про завод “Тюменські моторобудівники”, ключове підприємство в російській військовій авіаційній промисловості”, — зазначається у повідомленні.
Завод, за даними партизанів, бере участь у розробці та виробництві військових гелікоптерів і літаків, включаючи винищувачі, бомбардувальники та транспортні літаки.
“На підприємстві критичні проблеми у спробах налагодити виробництво газотурбінних двигунів як заміну західним аналогам”, — зазначають в “АТЕШ”.
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