Під час розвідки Чорноморського району агенти руху "АТЕШ" зафіксували приховану базу російських військових і техніки в населеному пункті Мар'їно. Окупанти розмістили свою техніку та особовий склад на одній з баз відпочинку.

Про це повідомили в “АТЕШ”.

Зазначається, що на стоянці були виявлені броньовані УРАЛи, квадроцикли та мотоцикли, які використовують російські військові.

“Це укриття знаходиться на вулиці Зеленій, але вже неможливо назвати його безпечним для окупантів”, — йдеться у повідомленні.

Координати: 45.3449349486, 32.70919012.

Як зазначили в “АТЕШ”, окупанти добре знають, що розміщення військ на цивільних об’єктах є порушенням міжнародних законів, однак продовжують ігнорувати закони та звичаї війни, ставлячи під загрозу мирне населення.

“Ми продовжуємо виявляти приховані бази окупантів по всьому Криму та передавати цю інформацію Силам оборони України. Для них не залишиться жодного безпечного куточка!” — наголосили партизани.