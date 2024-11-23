Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар “Атеш” у Telegram-каналі.
Як зазначає “Атеш”, їхній агент з-поміж військовослужбовців 218 танкового полку збройних сил Росії повідомив про місце дислокації військової бази поблизу лінії фронту в Донецькій області.
На базу постійно приїжджають машини, висаджують військових та одразу їдуть, не залишаючи техніки. За його словами, це танкісти з Бурятії, які готуються до участі у наступі на цьому напрямку.
“Також відомо про три “двохсоті” небойові втрати через внутрішні конфлікти між російськими військовими та бурятами. Невдоволення бурятів продовжує зростати, що призводить до частих випадків знущань і принижень росіян, провокуючи ще більшу напруженість усередині підрозділу”, — зазначають партизани.
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