Партизани виявили зенітний ракетний комплекс "Тор" у тимчасово окупованому Севастополі. Комплекс розташований безпосередньо над громадським пляжем.

Про це повідомляє рух опору “АТЕШ”.

“Цього разу рашисти обрали чергове “ідеальне” місце для розміщення свого зенітно-ракетного комплексу. Його розмістили просто над пляжем, знову ставлячи під загрозу місцеве населення”, — інформують партизани.

Як зауважує рух опору, найімовірніше, це одна з останніх фотографій цього комплексу.