Російські війська переміщують військову техніку й особовий склад у безпечні місця у Маріуполі.

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш” у Telegram-каналі.

“Агенти зафіксували, що ЗС РФ почали активно переміщати техніку та особовий склад на більш безпечні ділянки”, – йдеться в повідомленні.

Представники партизанського руху вважають, що через загрозу далекобійних ракет українських сил, командири ЗС РФ серйозно турбуються за безпеку військ і, окрім як міняти позиції, не мають інших рішень.

“Ми продовжуємо відстежувати маршрути пересування та розкривати місця дислокації окупаційних військ, а вся інформація оперативно передається Силам оборони для прийняття подальших рішень”, – додали в “Атеш”.