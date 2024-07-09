Українські підпільники влаштували диверсію на головній залізничній магістралі в Ростовській області РФ, яка з'єднує Росію з окупованою частиною Донецької області.

Про це повідомили у кримсько-татарському руху опору “Атешу”.

Зазначається, що їхній агент спалив релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону — Маріуполь, яка розміщена біля населеного пункту Шахти.

“Це одна з основних залізничних магістралей у регіоні, що зв’язує Росію та Донецьку область України, відповідно активно використовується для транспортування військової техніки та особового складу до зони бойових дій”, — підкреслюють представники підпілля.

Також в “Атеш” уточнили координати: 47.679981, 40.186874, та оприлюднили кадри диверсії.

Там наголосили, що продовжують боротьбу з окупантами “всіма силами”, та анонсували збільшення кількості диверсій “з кожним днем”.

“Військовослужбовцям РФ не варто розслаблятися ні на хвилину, наша помста за ваші злочинні дії буде страшною”, — додали в “Атеш”.