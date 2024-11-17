Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.
“Агент нашого руху знищив релейну шафу на залізниці біля н. п. Урожайне, Токмацького району, Запорізької області”, – йдеться у повідомленні.
Партизани звернули увагу на те, що російські війська активізували наступ на Запорізькому напрямку, тому подібні диверсії стають для ворога серйозною проблемою.
“Ці перебої поступово підривають боєздатність російських військ, уповільнюють їх наступальні дії й ведуть до збільшення втрат, що зрештою знижує шанси на успішне виконання поставлених завдань”, – зазначається у повідомленні.
Партизани пообіцяли й надалі влаштовувати масові пожежі на військових та логістичних об’єктах супротивника.
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