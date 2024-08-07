На Олімпійських іграх-2024 Парвіз Насібов став першим спортсменом збірної України, який вийшов до фіналу з греко-римської боротьби в категорії до 67 кг.

Про це пише Суспільне спорт.

На Олімпійських іграх-2024 Парвіз Насібов став першим спортсменом збірної України, який пройшов до фіналу з греко-римської боротьби в категорії до 67 кг. 25-річний борець, який здобув “срібло” на Токіо-2020, виграв три поєдинки поспіль, починаючи з 1/8 фіналу.

У поєдинку Джафаров відкрив рахунок на початку, але до перерви обидва борці заробили по два бали, що призвело до рахунку 2:3 на користь Джафарова. У другій частині Насібов зрівняв рахунок, а потім, завдяки технічній перевазі, вийшов уперед і здобув перемогу.