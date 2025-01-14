Найбільша в Європі авіакомпанія з Ірландії Ryanair хоче обмежити кількість алкогольних напоїв в аеропортах до двох.

Про це пише The Guardian.

Авіакомпанія закликала європейську владу запровадити нові обмеження на продаж алкоголю, щоб не допустити вживання пасажирами спиртних напоїв перед посадкою на літак.

Авіакомпанії залишають за собою право відмовити в посадці будь-кому, хто, на їхню думку, перебуває у стані надмірного алкогольного сп’яніння.

Однак тепер Ryanair хоче, щоб аеропорти вимагали від пасажирів пред’являти посадкові талони, коли вони купують алкоголь у барах і пабах аеропорту, так само як і в магазинах безмитної торгівлі.

“Під час затримок рейсів пасажири вживають надмірну кількість алкоголю в аеропортах без будь-яких обмежень на придбання або споживання,” – зазначили в авіакомпанії.

Співробітники Ryanair стверджують, що проблема полягає не стільки в тому, що пасажири п’ють у літаку, скільки в тому, що вони напиваються в аеропорту, здаються під контролем, коли підіймаються на борт, а потім стають некерованими під час польоту.

Нагадаємо, Аліна Михайлова закликає заборонити продаж спиртних напоїв на прифронтових територіях.