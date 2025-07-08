Пет Гелсінгер про стратегію Intel, ШІ та нові мита США

Як повідомляє ITC.ua.

Пет Гелсінгер, колишній генеральний директор Intel, під час свого візиту до Японії в інтерв’ю Nikkei Asia висловив свої думки про важливість штучного інтелекту (ШІ) в індустрії напівпровідників, інвестиціях, нових митах та інших ключових аспектах галузі.

Гелсінгер спростував думку про те, що Intel мала б відмовитися від капіталомісткого виробництва на користь дизайну, враховуючи відставання від TSMC. Він підкреслив, що виробництво напівпровідників та літографічні фабрики залишаються правильним курсом для компанії.

«Якби я починав все спочатку, стратегія була б такою ж». – Пет Гелсінгер

Ця заява стала актуальною на фоні новин про те, що нинішній голова Intel Ліп-Бу Тан вирішив не пропонувати замовникам техпроцес 18A, зосередившись на розробці 14A, що свідчить про продовження відставання від TSMC та його вплив на бізнес компанії.

Гелсінгер також висловив критику щодо ставлення інвесторів до довгострокових проєктів, зазначивши, що надмірна увага до квартальних результатів ускладнює реалізацію п’ятирічних планів розвитку.

«Я думаю, що багато проєктів потребують довгострокового, великого та терплячого капіталу. Якщо Сполучені Штати не зможуть знайти способи фінансування довгострокового терплячого капіталу, виробники ніколи не повернуться до США». – Пет Гелсінгер

Щодо нових експортних мит США, Гелсінгер підкреслив, що ланцюги постачання галузі перемістилися до Азії через значні державні субсидії в Тайвані, Південній Кореї та Китаї. Він наголосив на необхідності простої, зрозумілої та підтримуваної союзниками тарифної політики.

«Політика має бути простою, щоб її можна було виконати. Вона має відповідати промисловим цілям, які ви маєте, і її повинні підтримувати ваші союзники. Якщо ви зміните тарифну політику, вам знадобиться два-три роки, щоб відновити свої ланцюги постачання відповідно до цієї політики». – Пет Гелсінгер

Гелсінгер визнав, що недооцінив вплив штучного інтелекту на галузь, оскільки значні інвестиції в ШІ обмежували фінансові ресурси Intel. Він зазначив, що витрачав більше часу на підтримку капіталу на балансі компанії.

Особливу увагу він звернув на енергоспоживання інфраструктури ШІ, вважаючи перспективними компанії, які розробляють енергоефективні технології.

«Якщо подивитися на сучасні чипи штучного інтелекту, їхня продуктивність в обчисленнях продовжує зростати, але енергоефективність цих чипів не змінювалася протягом трьох поколінь». – Пет Гелсінгер

Нещодавні скорочення персоналу в Intel Foundry та рішення щодо техпроцесу 18A свідчать про складні часи для компанії, які також ускладнюються сучасною митною політикою США та іншими законодавчими змінами.

Водночас, Гелсінгер закликав підтримувати Intel і її 100 000 співробітників у цей непростий період.