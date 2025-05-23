Патріарх Кирило використовує псевдонім для приховування активів і уникнення санкцій

Цю інформацію оприлюднили журналісти-розслідувачі “Системы” (спільний проєкт “Радіо свобода” та “Настоящего времени”)

Патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило, відомий також як Володимир Гундяєв, використовує альтернативне ім’я та прізвище для уникнення санкцій і приховування своїх активів. Це стало відомо завдяки журналістському розслідуванню проєкту “Система”, який є спільною ініціативою “Радіо Свобода” та “Настоящего времени”.

Офіційно Кирило значиться як Володимир Гундяєв, проте в реєстрах Федеральної податкової служби РФ його ім’я вказано як Іван Захарович Прохоров. Всі дані, такі як індивідуальний податковий номер (770605158903) та дата народження (20.11.1946), повністю збігаються з інформацією про Гундяєва.

Раніше практика використання податкових “псевдонімів” була відома лише серед представників російських спецслужб та високопосадовців. Це дозволяє ефективно приховувати доходи, реєструвати активи та обходити санкції.

Наприклад, восени 2023 року російське видання “Новая газета” повідомило, що колишній голова ФСБ Микола Патрушев у податковій системі значиться як Євген Петрович Луков. Згідно з даними Федеральної податкової служби за 2018 рік, Луков отримував зарплату в Управлінні справами президента РФ у розмірі 5,8 млн рублів, а загальний дохід Патрушева за той рік склав 33,7 мільйона рублів.

Патріарх Кирило активно підтримує війну Росії проти України, закликаючи росіян до насильства проти українців. У листопаді 2023 року Служба безпеки України оголосила йому підозру за трьома статтями.

27 березня 2024 року в Москві відбувся соборний з’їзд РПЦ під керівництвом патріарха Кирила, на якому ухвалили “наказ”, в якому так звану “спеціальну військову операцію” назвали “священною війною”. Водночас Українська православна церква Московського патріархату заявила про своє відмежування від цих ідей, категорично їх не підтримуючи та засуджуючи.