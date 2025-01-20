ЗРК Patriot і SAMP-T показали високу ефективність у протиповітряній обороні в Україні, перехоплюючи різні цілі. Однак ракета середньої та міжконтинентальної дальності "Орєшнік" може виявитися для них недосяжною.

Про це повідомляє Defense Express.

Ці комплекси були створені для боротьби з балістичними ракетами оперативно-тактичного рівня з дальністю до 1000 км. “Орєшнік”, який має балістичну траєкторію середньої та міжконтинентальної дальності, летить на висотах понад 100 км і має швидкість при вході в атмосферу близько 3-7 км/сек, що ускладнює перехоплення такими системами, як Patriot PAC-3 і SAMP-T.

Проблема полягає в тому, що “Орєшнік” оснащений роздільною головною частиною з кількома боєголовками та хибними цілями. Patriot і SAMP-T здатні знищити лише обмежену кількість таких цілей одночасно, тому вони не зможуть впоратися з усіма боєголовками ракети.

Defense Express також зазначає, що навіть ЗРК THAAD, хоча і спеціалізується на перехопленні балістичних ракет, має обмеження на кількість цілей, які він може обстрілювати одночасно. Найефективнішим способом знищення “Орєшніка” є його нейтралізація до початку розведення боєголовок, що може бути здійснено американською ракетою SM-3, яку використовують на кораблях із системою Aegis або в стаціонарній сухопутній версії Aegis Ashore.