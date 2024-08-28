Засновника і гендиректора Telegram Павла Дурова після завершень допиту у французькій поліції доставили в суд. Суддя звільнив бізнесмена з-під варти, щоб допитати та, імовірно, оголосити підозру.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Слідчий суддя тепер вирішуватиме, чи відкривати проти Дурова офіційне розслідування в межах слідчих дій щодо організованої злочинності, пов’язаної з месенджером Telegram. Очікується, що рішення буде прийнято цього ж дня, 28 серпня.

Як пише французьке медіа BFMTV, слідчий суддя припинив затримання Павла Дурова з метою його попереднього допиту і можливого висунення обвинувачення.

Засновника і гендиректора Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа, коли він вийшов зі свого приватного літака в аеропорту Ле-Бурже. У Франції Дурову закидають численні звинувачення в порушеннях роботи його соцмережі Telegram, серед яких тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей і контент, що містить насильство над дитиною. Йому загрожує до 20 років тюрми.