Павло Дуров, співзасновник популярного месенджера Telegram, висловив готовність свідчити у суді щодо можливого іноземного втручання у президентські вибори в Румунії. Цю інформацію він оприлюднив у соціальній мережі Х, реагуючи на заяву Джордже Сіміона, лідера ультраправої партії AUR, який оскаржує результати другого туру виборів у Конституційному суді.

Дуров підкреслив: “Я готовий приїхати і свідчити, якщо це допоможе румунській демократії”.

Ситуація розвинулася після того, як Сіміон оголосив про намір звернутися до Конституційного суду з вимогою скасувати результати виборів. Він стверджує, що підстави для оскарження аналогічні тим, які були підставою для скасування результатів президентських виборів у грудні минулого року.

Політик також звинуватив у втручанні зовнішні держави та недержавні структури, натякаючи на Францію та Молдову, і заявив, що має відповідні докази.

Раніше Дуров повідомляв, що одна з країн Західної Європи звернулася до Telegram з проханням обмежити доступ до політичних консервативних каналів у Румунії напередодні виборів.

У відповідь Міністерство закордонних справ Франції назвало ці звинувачення безпідставними, а французька розвідка спростувала заяви Дурова.

Речник румунського Міністерства закордонних справ, у свою чергу, заявив про можливі ознаки втручання Росії у вибори, а також про “вірусну кампанію” поширення фейкових новин у Telegram та інших платформах.

Щодо президентських виборів, то в грудні минулого року Конституційний суд Румунії скасував результати листопадових виборів. Тоді проросійський кандидат Келін Джорджеску здобув перемогу у першому турі, але спецслужби країни запідозрили втручання з боку РФ, що призвело до заборони його участі у виборах.

Перший тур позачергових президентських виборів відбувся 4 травня 2025 року. У другий тур вийшли ультраправий кандидат Джордже Сіміон, який отримав 40,96% голосів, та незалежний кандидат Нікушор Дан, голова Бухареста, з 20,99% голосів.

Другий тур виборів відбувся 18 травня, де перемогу здобув Нікушор Дан, набравши понад 54% голосів, тоді як Сіміон отримав понад 46% голосів.