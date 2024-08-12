Фігурант розслідування "Межі" олігарх Павло Фукс подав на ТОВ "МЕЖА НЕТ" до суду через розслідування видання в результаті якого з’ясувалися нові подробиці його ймовірної незаконної діяльності, а також "виплили" нові "схеми".

Павло Фукс відомий російський та український олігарх, засновник девелоперської компанії Mos City Group, а також громадянин Росії та України.

Отримав підозру від СБУ масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків.

В свою чергу президент України Володимир Зеленський продовжив проти нього санкції на 10 років.

Раніше Павло Фукс був відомий участю в “схемі” з розповсюдження російських пропагандистських наративів на території України.

Про що стало відомо з розслідування проведеного виданням Rolling Stone, в якому зазначається, що олігарх Павло Фукс був одним зі спонсорів основного пропагандистського наративу Росії про буцімто “нацизм” в Україні та платив вуличним бандитам, щоб ті малювали свастику на вулицях українських міст.

За інформацією журналу, за кілька місяців до повномасштабного вторгнення РФ в Україну бізнесмен, відомий своїми зв’язками з росіянами, заплатив місцевим мешканцям за те, щоб вони намалювали свастики в Харкові.

У матеріалі йдеться про те, що за плюндрування вулиць через посередників Фукс пропонував від 500 до 1500 доларів.

Подібні зусилля мали стати частиною спроб Москви розпалити уявлення про нібито “нацистські” настрої в Україні, щоб згодом Путін міг назвати «денацифікацію» країни одним із приводів вторгнення на українську землю.

На розслідування журналу Rolling Stone одразу ж відреагував заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін:

“Кремлю дуже потрібні були “неонацисти” для інформаційного шуму напередодні вторгнення — і ця мразота забезпечувала їхнє створення. Фейки та дезінформація за російські гроші— саме так роками демонізували Азов та весь наш Рух. Шкода, що й досі деякі журналісти— в тому числі й західні— продовжують розповсюджувати цю російську х***ню”, — пояснив він.

У свою чергу протягом всього розслідування “Межа” безуспішно намагалася зв’язатися з самим Павлом Фуксом.

На зв’язок з журналістами олігарх так і не вийшов та жоден з співробітників його пресслужби слухавки не бере.