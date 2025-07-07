Справа Павла Кириленка: суд розглядає звинувачення у незаконному збагаченні

Про це повідомляє пресслужба САП

7 липня 2025 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) передав до суду справу Павла Кириленка, голови Антимонопольного комітету України. Його звинувачують у незаконному збагаченні на суму понад 72 мільйони гривень та у поданні недостовірної інформації в деклараціях. Про це повідомила пресслужба САП.

Згідно з даними досудового розслідування, у період з 2020 по 2023 рік, перебуваючи на посаді керівника обласної державної військової адміністрації, Кириленко придбав 21 об’єкт нерухомості та один люксовий автомобіль, які оформлені на родичів його дружини.

Серед активів, які були придбані посадовцем, можна виділити:

7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

будинок площею понад 220 кв. м та дві земельні ділянки під Києвом;

2 гаражних бокси;

6 паркомісць;

3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль BMW X3.

Загальна вартість цих активів становить 72,8 мільйона гривень, при цьому частина майна була придбана за цінами, значно нижчими за ринкові. За інформацією САП, законні доходи Кириленка та його родини не дозволяли здійснити такі покупки.

Крім того, щоб приховати незаконне збагачення, посадовець не вказав інформацію про набуте майно у деклараціях за 2020–2023 роки.

Хронологія справи Павла Кириленка

25 березня 2024 року САП та НАБУ розпочали кримінальне провадження проти Кириленка за статтями про незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації. Це сталося після журналістського розслідування, яке виявило, що родичі Кириленка придбали елітне майно на суму близько 70 мільйонів гривень, що не відповідало їхнім доходам.

14 серпня Кириленку було повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 мільйона гривень та неправдивому декларуванні. За даними слідства, у 2020–2023 роках він набув нерухомість та автомобіль через родичів дружини.

28 серпня суд обрав для Кириленка запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 30 мільйонів гривень та встановив особисті обов’язки на два місяці. Він продовжує виконувати свої обов’язки на посаді голови Антимонопольного комітету і не був відсторонений від посади. 29 серпня він вніс заставу.

5 червня 2025 року Кириленку повідомили про нову підозру у недекларуванні майна. 3 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала запобіжний захід для його дружини Алли Кириленко, зменшивши заставу з 9 мільйонів до 242 тисяч гривень.

Коротка біографія Павла Кириленка

Павло Кириленко очолював Донецьку обласну військову адміністрацію понад чотири роки, починаючи з літа 2019 року. Раніше він працював військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону.

Він родом з Донецької області. Востаннє у нині окупованому Донецьку він був у 2014 році, частина його родини залишилася на окупованих територіях.

“Хочете, жорстко відповім? У мене немає там сім’ї. Немає нікого, немає людей цих. І вони про це знають”. – Павло Кириленко

Кириленко має юридичну освіту, закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого у Харкові, працював у прокуратурах Донецької області, АР Крим та Генпрокуратурі.

У 2022 році його річна зарплата на посаді начальника Донецької ОВА становила 846 991,21 гривні, враховуючи оклад, надбавки та премії.

5 вересня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кириленка з посади керівника Донецької ОВА за його заявою. Наступного дня Верховна Рада призначила його головою Антимонопольного комітету України.