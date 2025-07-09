Павло Зібров згадує Ігоря Поклада: спадщина української музики

Спогадами Зібров поділився в ефірі Суспільне Студія.

Співак Павло Зібров поділився своїми спогадами про видатного композитора Ігоря Поклада, з яким його пов’язувала тісна співпраця. Ігор Поклад, автор понад 150 пісень, залишив по собі такі шедеври, як “Чарівна скрипка”, “Кохана”, “Пісня про матір” та “Ой летіли дикі гуси”. На жаль, 9 липня стало відомо про його смерть.

Зібров розповів, як відбулося їхнє знайомство під час підготовки концерту пам’яті Юрія Гуляєва у 1988 році. Тоді співак планував виконати пісню Ігоря Шамо “Три поради”, слова до якої написав Юрій Рибчинський, з яким Поклад часто співпрацював.

“Він називав мене Павлуша. Коли ми зустрічалися, він знав мої пісні і сказав берегти дружбу з Рибчинським.” – Павло Зібров

Зібров вважає, що творчість Ігоря Поклада залишиться актуальною для нових поколінь виконавців. Він підкреслив, що пісні маестро є глибинним пластом української душі, які мають вічну цінність.

“Це глибинний пласт української душі, наша українська пісня. Буквально нещодавно був вечір пам’яті Рибчинського (до 80-річчя від дня народження поета – Ред.), там було багато пісень Поклада. Скільки молодих виконавців зробили аранжування. Це пісні, на яких зростало 3 покоління. Поки житиме Україна, житимуть пісні Поклада. Це сіль землі нашої. Вони вічні.” – Павло Зібров

Один із останніх спогадів Зіброва стосується авторського концерту Поклада у Ворзелі у 2024 році. Тоді він попросив маестро створити для нього пісню “Кохана”, яка користувалася популярністю серед молоді.

Співак також висловив ідею організувати великий концерт пам’яті Ігоря Поклада у Національному палаці мистецтв “Україна” і впевнений, що незабаром з’явиться безліч нових версій його пісень у виконанні сучасних артистів.