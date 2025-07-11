У Павлограді вигнали кінологиню з собакою з дитячого парку через заборону вигулу

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

7 липня у Павлограді відбулася неприємна ситуація, коли кінологиню пошуково-рятувального загону “Антарес” Карину Колісниченко разом із її собакою Ханною, яка страждає на онкологію, вигнали з дитячого парку. Очільник Муніципальної варти пояснив, що вигул собак на газоні заборонений, незважаючи на те, що він знав про добру поведінку тварини.

Карина Колісніченко висловила своє обурення, адже “Антарес” співпрацює з Муніципальною вартою. Вона підкреслила, що посадовець знав про вихованість та соціалізацію собаки, яка бере участь у рятувальних місіях.

“Він до нас підійшов і сказав: будь ласка, покиньте цю зону – зону дитячого парку. Ми спитали, чому? Він сказав, що тут вигул собак заборонений і що вас хтось сфотографував і надійшла скарга.”

Карина пояснила, що вони ховалися від спеки під деревами, оскільки Ханна отримує сильнодіючі знеболювальні. В той день вони відвідали ветеринарну клініку, де отримали рекомендацію прогулятися 30 хвилин після щеплення.

Кінологиня зазначила, що собаки були на повідцях і не завдавали шкоди. Вона також визнала, що на газоні дійсно була табличка з забороною, але вважала, що їхня присутність не порушує правила. Очільник Муніципальної варти заявив, що дитячий парк призначений для дітей, і собакам там не місце.

Після погрози штрафом, Карина та її компанія вирішили залишити парк.

Сергій Сербін, очільник Муніципальної варти, прокоментував ситуацію, зазначивши, що на гарячу лінію надійшла анонімна скарга. Він запевнив, що не проганяв людей з парку.

“Попросив перейти в інше місце. І навіть порекомендував куди. Тому що дитячий парк, дуже багато дітей, багато мам з візочками. Я з ними на перший раз провів бесіду. Посперечалися – і ми розійшлися.” – Сергій Сербін

Начальник відділу з благоустрою КП “Муніципальна варта” пояснив, що керувався законом України про благоустрій, який регулює правила вигулу тварин.

“Не буде порушенням, якщо собака буде на повідцю, в наморднику і під наглядом власника тварини. У нас такі факти є, де люди проходять по пішохідних доріжках, але не по газонах.” – Сергій Сербін

Сергій Сербін також зазначив, що за розпорядженням міської влади вигул собак заборонений у дитячому парку та сквері Шевченка, де постелені рулонні газони. В інших парках та скверах вигул тварин у зелених зонах не карається штрафами.

Автор – Андрій Логвиненко