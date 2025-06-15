Як повідомила в ефірі Українське Радіо заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

У найближчі 3-4 тижні в мобільному застосунку “Резерв+” з’явиться нова функція, яка дозволить користувачам сплачувати штрафи онлайн з 50% знижкою за неявку до територіального центру комплектування (ТЦК) з будь-яких причин. Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко під час ефіру на Українському Радіо.

“Ми ухвалили окремий закон, який розробило Міноборони разом із народними депутатами, він дозволяє оплатити штраф через “Резерв+” із 50% знижкою. Працювати це буде так: людина, яка розуміє, що вона порушила правила військового обліку, їй про це повідомлено через “Резерв+”, вона може вибрати функцію сплатити штраф і зробити це не за 17 тис грн, а за 8,5 тисяч гривень,” – зазначила Черногоренко. – Катерина Черногоренко

За словами Черногоренко, така ініціатива не є новою, адже подібна практика вже існує у сфері порушень правил дорожнього руху.

“Ми маємо таку практику відносно порушення правил дорожнього руху і фактично цю позитивну практику ми наслідуємо тут. Найближчим часом, протягом 3-4 тижнів ми вже запустимо цей функціонал у “Резерв+,” – пояснила вона. – Катерина Черногоренко

Вона також підкреслила, що ця функція стане в нагоді громадянам, які з різних причин не можуть з’явитися до ТЦК або швидко сплатити штраф, але усвідомлюють свої обов’язки перед державою.

Заступниця міністра оборони вважає, що це, ймовірно, один з найбільших релізів цього літа.