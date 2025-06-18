Печерський суд продовжив арешт депутата Євгенія Шевченка за держзраду

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Печерський суд ухвалив рішення продовжити арешт народного депутата Євгенія Шевченка ще на два місяці. Це сталося під час судового засідання, що відбулося 17 червня 2025 року, про що повідомила пресслужба суду.

Нагадаємо, що 14 листопада 2024 року Шевченка підозрювали у державній зраді відповідно до частини 1 статті 111 Кримінального кодексу України. Тоді прокурори Офісу генерального прокурора подали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство вважає, що депутат регулярно поширював російські наративи у своїх виступах та інтерв’ю, а також публікував у соціальних мережах висловлювання, які завдають шкоди інформаційній безпеці України.

15 листопада 2024 року Печерський районний суд Києва обрав Шевченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без можливості внесення застави. Пізніше, 7 січня 2025 року, суд продовжив цей запобіжний захід, а 3 березня – ще на два місяці. 1 травня 2025 року арешт було подовжено до 21 червня.

Ця справа пов’язана з тим, що у квітні 2021 року Шевченко відвідав Мінськ у приватному порядку та зустрівся з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, якого не визнають багато країн. У травні того ж року його виключили з парламентської фракції “Слуга народу”.

У травні 2023 року керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Шевченко брав участь у комунікації з Лукашенком. У листопаді 2024 року нардеп звернувся до Дональда Трампа з проханням допомогти у припиненні “диктатури” в Україні та закликав президента Володимира Зеленського до діалогу з Росією.

В Офісі президента відреагували на ці заяви, зазначивши, що деякі депутати “заплуталися” у питаннях національної безпеки та інтересів України. Представник ГУР МО Андрій Юсов також підкреслив, що Шевченко не має жодного стосунку до української розвідки.

Євгеній Шевченко – запорізький підприємець і депутат, який неодноразово балотувався до Верховної Ради. У 2019 році він був обраний народним депутатом IX скликання від партії “Слуга народу”. Раніше він часто з’являвся на телеканалах, пов’язаних із Віктором Медведчуком, а також на російському “1 каналі”. Має вищу освіту за спеціальністю “юрист”.